John Goodman hat keinen Kontakt mehr zu Ex-Kollegin Roseanne Barr

Gemeinsamer TV–Durchbruch

Dabei war es einmal ganz anders zwischen den beiden Schauspielstars. Von 1988 bis 1997 verkörperten Goodman und Barr das Ehepaar Dan und Roseanne Conner in der ABC–Serie «Roseanne» und feierten damit ihren grossen Durchbruch. «Wir haben uns vom ersten Moment an verstanden», erinnert sich Goodman wehmütig an die Anfangszeit. «Sie brachte mich zum Lachen, ich brachte sie zum Lachen – und wow, es hat so viel Spass gemacht.»