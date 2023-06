John Krasinski: Ehefrau Emily Blunt ist seine «Heldin»

«Sie ist auf jeden Fall die Heldin zu Hause»

Im Interview mit «E! News» zur vierten und letzten Staffel von «Tom Clancy's Jack Ryan» sagte er: «Ihre Unterstützung hat mir diese Serie ermöglicht.» Sie habe dafür gesorgt, dass er für die Dreharbeiten «rund um die Welt» reisen konnte, und sich in der Zeit um die beiden Töchter gekümmert. Zuvor hatte Emily Blunt ihn in einem Interview als «Jedermann-Held zu Hause» bezeichnet. Dazu sagte er nun: «Vielleicht ein Jedermann, aber ich weiss nicht, was es mit dem Helden auf sich hat. Ich denke, sie ist auf jeden Fall die Heldin zu Hause.»