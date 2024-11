John Krasinski ist der neue «Sexiest Man Alive»

Das sind die Vorgänger von John Krasinski

John Krasinski reiht sich mit dem «Sexiest Man Alive»–Titel ein in eine illustre Runde an Hollywoodstars, die ebenfalls schon in dieser Weise vom «People»–Magazin gewürdigt wurden. Seit 1985 ehrt das Magazin Prominente, ausgezeichnet wurden damit in den vergangenen zehn Jahren unter anderem Chris Hemsworth (41), David Beckham (49), Dwayne «The Rock» Johnson (52), Blake Shelton (48), Idris Elba (52), John Legend (45), Michael B. Jordan (37), Paul Rudd (55), Chris Evans (43) und im vergangenen Jahr Patrick Dempsey (58).