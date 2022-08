John Legend: Deshalb endete die Freundschaft mit Kanye West

Sänger John Legend (43) und Rapper Kanye West (45) standen sich früher sehr nahe. Doch damit ist Schluss, wie der 43-Jährige jetzt im CNN-Podcast «The Axe Files with David Axelrod» verraten hat. «Wir sind nicht mehr so befreundet wie früher», gab Legend im Gespräch zu. Der Grund: Wests Unterstützung für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump (76) und seine eigene Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2020. «Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir uns über seine Kandidatur und seine Unterstützung für Trump uneinig waren.» Dies sei zu viel gewesen, «um unsere Freundschaft aufrechtzuerhalten», so Legend.