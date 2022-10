John Legend gesteht alte Fehler in Beziehung mit Chrissy Teigen

Mit der Zeit sei ihm klar geworden, dass er sich ändern müsse. Er habe dann «nicht nur an die Freude und das Vergnügen» gedacht, sondern auch an die «Verantwortung» und das «Engagement». Das sei ein Reifeprozess gewesen. Aus blosser Verliebtheit habe sich eine beständige Liebe entwickelt, so Legend. «Wir haben genug zusammen durchgemacht, was uns wirklich gestärkt hat und uns stärker gemacht hat. Diese Prüfungen haben uns zusammenwachsen lassen und uns Dinge übereinander erkennen lassen, die wir nicht wussten.» Daraus sei auch der Song «I Don't Love You Like I Used To» entstanden. «Es ist jetzt anders, aber es ist besser.»