John Legend und Chrissy Teigen: Süsse Bilder aus dem Familienurlaub

Sänger John Legend (47) und Model Chrissy Teigen (40) haben über die Feiertage einen ausgiebigen Familienurlaub mit ihren Kindern Luna (9), Miles (7), Esti und Wren (beide 2) genossen. Auf einen Städtetrip folgte ein Strandurlaub. Einblicke davon postete das Promi–Paar in den sozialen Netzwerken.
Bootstour und Strandreiten
Am Montag teilte Legend auf seinem Instagram–Account mehrere süsse Schnappschüsse seiner vier Kinder. Auf dem ersten Foto posiert die ganze Familie fröhlich auf einer Treppe, wobei Legend den jüngsten Sohn Wren im Arm hält. «Ein wunderschönes Wochenende mit meinen Liebsten», schrieb der Sänger zu den Bildern.
Die Familie scheint jede Menge Spass im Warmen gehabt zu haben, wie weitere Aufnahmen zeigen. So ist Legend mit der ältesten Tochter Luna und seinem ältesten Sohn Miles im Arm auf einem Boot zu sehen. Die Geschwister wurden auch beim gemeinsamen Reiten am Strand fotografiert. Zu guter Letzt fügte der stolze Papa noch zwei süsse Fotos von Wren und Esti beim Spaziergang am Strand hinzu.
Viel Programm in New York City
Zuvor stand ein Besuch in New York City auf dem Programm. In einem Instagram–Posting vom 29. Dezember teilte der Sänger Fotos von der Zeit im Big Apple. «Wir hatten eine wunderschöne Weihnachtswoche mit der Familie in New York», schrieb der «All of Me»–Interpret. «Chrissy und ich haben den Grossteil unserer frühen Beziehung dort verbracht, und es war toll, all die Kinder mitzunehmen und die Stadt in der festlichsten Zeit mit uns zu geniessen.»
Am letzten Tag habe es sogar geschneit, wie auch ein Foto im Schnee beweist. In New York genoss die Familie den Fotos zufolge ebenfalls eine abwechslungsreiche Zeit – vom Besuch des Central Parks über das Bestaunen des grossen Weihnachtsbaumes am Rockefeller Center bis hin zu einem Treffen mit dem Weihnachtsmann.
Schleim–Erlebnis zum Geburtstag
In New York feierte John Legend am 27. Dezember auch seinen 47. Geburtstag. Zu dem Anlass besuchte die Familie das «Sloomoo Institute», wie Chrissy Teigen mit einem Video verriet. Darin ist zu sehen, wie alle mit blauem Schleim übergossen werden.