John Lydon trauert um Nora Forster: Frau der Sex-Pistols-Ikone ist tot

Nora Forster stammte aus Deutschland

Nora Forster stammt aus einer Verlegerfamilie aus Deutschland. Die in München geborene Millionen-Erbin zog in den 60er-Jahren nach Grossbritannien und unterstützte dort Punk-Bands wie die Sex Pistols oder The Clash finanziell. Zuvor arbeitete sie bereits mit Künstlern wie Jimi Hendrix (1942-1970) zusammen. Aus ihrer ersten Ehe mit dem deutschen Sänger Frank Forster (1931-2006) hatte sie die gemeinsame Tochter Ariane Forster, besser bekannt als Sängerin Ari Up. Die Frontfrau der Punkband The Slits starb im Jahr 2010 mit 48 Jahren an Brustkrebs. Nora Forster und John Lydon übernahmen anschliessend das Sorgerecht für die drei Kinder von Ari Up.