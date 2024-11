John Stamos: Er unterstützt Dave Coulier mit einer Glatzenmütze

«Ich werde in dieser Zeit an deiner Seite sein»

Dave Coulier hat Lymphdrüsenkrebs im dritten Stadium. Das gab der Schauspieler, der durch seine Rolle als Joey Gladstone in der Sitcom «Full House» bekannt wurde, am 13. November gegenüber dem «People»–Magazin bekannt. Die Diagnose erhielt er im Oktober, nachdem eine Infektion der oberen Atemwege bei ihm zu einer starken Schwellung der Lymphknoten geführt hatte. Nur wenige Stunden nach Bekanntwerden der Nachricht bekundete bereits sein langjähriger Kollege und enger Freund John Stamos (61) auf Instagram seine Unterstützung. Er postete eine Reihe von Fotos der beiden über die Jahre und schrieb dazu: «Mein Bruder seit Tag 1. Ich liebe dich und ich werde in dieser Zeit an deiner Seite sein.»