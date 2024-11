John Stamos zu krebskrankem Dave Coulier: «Ich bin an deiner Seite»

Auch andere «Full House»–Kollegen sind für Coulier da

Neben Stamos informierte Coulier auch die anderen «Full House»–Co–Stars Candace Cameron Bure (48), Andrea Barber (48), Jodie Sweetin (42), Lori Loughlin (60), Scott Weinger (49) und Serienschöpfer Jeff Franklin (69) in einer Gruppennachricht über seine Krebsdiagnose. Er wollte sicherstellen, dass sie es direkt von ihm erfahren. Die Reaktionen seien «sofort» gekommen, erzählte er. «Es war einfach diese Welle von ‹Ich werde für dich da sein. Sag mir einfach wann, und ich weiss, dass du bei Mel in guten Händen bist, aber was können wir tun?› Es ist wirklich überwältigend, wie sehr wir uns lieben», sagte Coulier. «Wir waren so viele Jahre füreinander da und das ist ziemlich bemerkenswert.»