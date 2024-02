John Travolta: Kein Film reicht an die Tragik seines Lebens heran

Ruhiges Leben, ruhige Karriere?

Doch so wenig sich Plateauschuhe und Blumenmuster in die zuweilen düstere Popkultur der 80er hinüberretten konnten, so sehr geriet auch Travoltas Karriere ins Stocken. Statt anspruchsvoller Rollen hagelte es Flops, statt renommierten Preisen wurde die Anti–Oscars aka die Goldene Himbeere auf ihn aufmerksam. Seine grössten Erfolge in dieser Zeit blieben die zwei Teile der Komödie «Kuck mal, wer da spricht!», der Erwerb seines Pilotenscheins sowie die Erkenntnis, am Set des Films «Die Experten» in Person von Schauspielerin Kelly Preston die Liebe seines Lebens gefunden zu haben.