John Travolta vermisst seine Ehefrau und «Lieblingstanzpartnerin»

Auf dem Foto ist das Paar in jüngeren Jahren zu sehen, offenbar auf dem roten Teppich bei einer Veranstaltung. Rührend sind aber vor allem die begleitenden Worte, die Travolta direkt an seine gestorbene Ehefrau richtet. «Alles Gute zum Geburtstag an meine Lieblingstanzpartnerin», schreibt der 68-Jährige. «Wir lieben dich und vermissen dich, Kelly.»