John Turturro: «The Pinguin» ist ihm zu gewalttätig

John Turturro hat Terminstress

Ein weiterer Grund, warum Turturro das Angebot für «The Penguin» ausschlug, seien seine weiteren Verpflichtungen. «Man kann nicht alles machen, was man will», sagte er dem Magazin. Der US–Amerikaner ist ab Dezember in Pedro Almodóvars (75) neuem Film «The Room Next Door» zu sehen und ab Januar in der zweiten Staffel von «Severance». Ausserdem dreht er gerade für die Literaturverfilmungen von «Sabbath's Theater» und «Is There No Place on Earth for Me?»