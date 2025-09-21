«John Wick 4»: Keanu Reeves ballert sich zur Free-TV-Premiere

Das wachsende «Wickverse»

Alles wird also anders nach Teil vier, so viel steht fest. Weiter liess sich der Regisseur bis dato aber nicht in die Karten blicken. Überhaupt sind Details zum fünften Kapitel von «John Wick», bei dem Filmstudio Lionsgate im April dieses Jahres Keanu Reeves' Rückkehr offiziell bestätigt hatte, rar gesät. Dafür wuchs und wächst das «John Wick»–Universum in der Zwischenzeit anderorts gewaltig: Im Juni kam mit «Ballerina: From the World of John Wick» ein Ableger mit Ana de Armas (37) in der Hauptrolle ins Kino. Auch Wick legte im kommerziell nicht sonderlich erfolgreichen Ableger einen Gastauftritt hin.