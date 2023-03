Der neueste Film von Regisseur Chad Stahelski (54) ist auch in Nordamerika äusserst erfolgreich, wie unter anderem das Branchenmagazin «Variety» berichtet. Am Startwochende hat der Kino-Hit seine Konkurrenz demnach mit Einnahmen in Höhe von 73,5 Millionen US-Dollar in den Schatten gestellt.