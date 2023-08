«John Wick»-Serie: Das ist Mel Gibson als «The Continental»-Bösewicht

«The Continental»: Zurück in die 1970er

Die dreiteilige Miniserie «The Continental: From the World of John Wick» zeigt die Vorgeschichte des aus der Filmreihe bekannten Auftragskiller-Hotels aus der Sicht des Hotelmanagers Winston Scott, der von Colin Woodell (31) dargestellt wird. Sie spielt in den 1970er Jahren in New York, rund 40 Jahre vor den Ereignissen aus der Kinoreihe. In den Filmen verkörpert Ian McShane (80) den alten Winston Scott.