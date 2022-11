«John Wick»-Serie «The Continental» startet 2023 bei Amazon

Auch weitere «John Wick»-Filme kommen

Keanu Reeves wird trotzdem 2023 wieder in seiner Action-Rolle zu sehen sein - auch in dem Fall, dass er nicht in «The Continental» auftaucht. Denn für das kommende Jahr wird auch die Veröffentlichung von «John Wick: Kapitel 4» erwartet. Aktuell ist der Start für März 2023 geplant. Zu einem späteren Zeitpunkt soll zudem ein fünfter Teil der Reihe erscheinen.