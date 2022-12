Derzeit entsteht in der tschechischen Hauptstadt Prag mit «Ballerina» ein Spin-off zur überaus erfolgreichen «John Wick»-Filmreihe. Die Hauptrolle der Rooney übernimmt die unter anderem aus dem Netflix-Film «Blond» bekannte kubanisch-spanische Darstellerin Ana de Armas (34). Wie das Branchenmagazin «Deadline» nun berichtet, wird auch Schauspiel-Raubein Norman Reedus (53) in dem Ableger mitwirken. Reedus verkörperte in der gerade zu Ende gegangenen Zombie-Serie «The Walking Dead» Hauptfigur Daryl Dixon. Details zur «Ballerina»-Rolle des Darstellers sind gegenwärtig noch nicht bekannt. Franchise-Star Keanu Reeves (58) soll bereits für «Ballerina» vor der Kamera gestanden haben. Der Film dürfte Ende des kommenden Jahres oder 2024 in den Kinos erscheinen.