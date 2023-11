20 Jahre nach seinem Tod

Johnny Cash: Rührende Worte von seinem Sohn John Carter Cash

John Carter Cash würdigt seinen Vater Johnny Cash in einem Essay. Vor 20 Jahren ist die Country–Legende gestorben. «Seit du von uns gegangen bist, sehe ich dich jeden Tag», schreibt er und erzählt ihm, was sich in der Welt alles verändert hat.