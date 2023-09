Prägende Tragödien

Wie viele Musiker verarbeitete Cash in seinen Liedern häufig Dinge, die er am eigenen Leib erfahren hat. Etwa einer seiner ersten Hits, «Five Feet High And Rising», handelt von den Überschwemmungen der heimischen Farm, die er als kleiner Junge miterlebte. Die generelle Tonalität vieler seiner Werke – von Spiritualität bis hin zu tiefer Trauer – wurde aus einer Tragödie heraus geboren: Als Cash zwölf Jahre alt war, kam sein zwei Jahre älterer Bruder Jack bei einem schrecklichen Unfall mit einer Kreissäge ums Leben. Auch über 50 Jahre später konnte der sonst so stoisch wirkende Cash in einem TV–Interview nur mit bebender Stimme über diesen Vorfall reden.