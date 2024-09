Johnny Depp besucht Kinderkrankenhaus als Captain Jack Sparrow

Depp nahm sich Zeit für jedes einzelnes Kind

Für die Kinder hatte sich Depp in seiner Rolle der beliebten Disney–Figur natürlich am meisten Zeit genommen. Auf Bildern sind etwa Szenen zu sehen, in denen Depp als Sparrow ein Baby auf dem Arm hält, einem Jungen im Krankenbett die Hand reicht, ein Mädchen und seine Mutter zum Lachen bringt. Das Krankenhaus teilte danach mit: «Wie Captain Jack Sparrow ist der Schauspieler auf die Jungen und Mädchen zugegangen und hat mit jedem einzelnen von ihnen Fotos gemacht. Sie haben gelacht und Anekdoten erzählt, und es hat ihnen geholfen, für ein paar Minuten die Schwierigkeiten zu vergessen, die sie gerade durchmachen.» Schon seit einigen Jahren besucht Depp in seiner Kultrolle immer mal wieder kranke Kinder in Kliniken.