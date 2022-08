Johnny Depp (59) übernimmt im Film «Jeanne du Barry» von Maiwenn Le Besco (46) die Rolle des französischen Königs Ludwig XV. (1710-1774). Neben Depp wird Maiwenn eine der letzten Mätressen des französischen Königs, Jeanne du Barry (1743-1793), spielen. Jetzt hat die Produktionsfirma Why Not Productions ein erstes Foto von Depp in seiner Rolle veröffentlicht.