Johnny Depp im Prozess gegen Amber Heard: «Mein Ziel ist die Wahrheit»

Johnny Depp (58) kämpft derzeit erneut gegen Ex-Frau Amber Heard (35) vor Gericht. Nach der verlorenen Verleumdungsklage gegen die Zeitung «The Sun» in Grossbritannien startete kürzlich der US-Prozess vor einem Gericht in Virginia. Depp verklagt seine Ex-Frau auf 50 Millionen Dollar (46 Millionen Euro) wegen eines Beitrags, den sie in der «Washington Post» veröffentlichte und darin von häuslicher Gewalt sprach. Depp hat nun erstmals persönlich vor Gericht ausgesagt. Er bestreitet, Heard jemals geschlagen zu haben und sagte laut «People» bei dem Termin am Dienstag unter Eid: «Ich selbst habe nie den Punkt erreicht, Frau Heard in irgendeiner Weise zu schlagen, noch habe ich jemals in meinem Leben eine Frau geschlagen.»