Johnny Depp sagt erstmals im Prozess gegen Amber Heard aus

Er hoffe, die Anschuldigungen seiner Ex-Frau aus dem Weg räumen zu können und erklärte, dass er es nicht ertragen könne, Menschen in seinem Leben «denken zu lassen, dass ich ein Betrüger war und sie angelogen habe». Es sei seltsam, «wenn man an einem Tag sozusagen Aschenputtel ist und 0,6 Sekunden später Quasimodo. Das habe ich nicht verdient, meine Kinder auch nicht, und die Menschen, die all die Jahre an mich geglaubt haben, auch nicht».