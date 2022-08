Johnny Depp mit Überraschungsauftritt bei den MTV Video Music Awards?

Er ist fünfmaliger Movie-Award-Preisträger

Depp hat im Laufe seiner Karriere selbst fünf «MTV Movie Awards» gewonnen. Das Film-Pendant der Preisverleihung fand in diesem Jahr am 6. Juni statt. Für seine Auftritte in den «Fluch der Karibik»-Filmen gewann der Star in den Kategorien beste männliche Darbietung, bestes Aussehen, beste Darbietung sowie beste komödiantische Darbietung. Für sein Schauspiel in «Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street» konnte er den Preis als bester Bösewicht mit nach Hause nehmen.