Johnny Depp: Tour, Album - und Comeback bei Disney?

Heard will wohl in Berufung gehen

Amber Heard veröffentlichte 2018 in der «Washington Post» einen Beitrag, in dem sie davon berichtete, Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein. Johnny Depps Namen erwähnte sie damals nicht. Dennoch verklagte der Schauspieler seine Ex-Frau auf 50 Millionen Dollar Schadenersatz. Die Geschworenen legten nun fest, dass die Schauspielerin Schadenersatz in Höhe von insgesamt 15 Millionen Dollar an Depp zahlen solle. Ihre Anwältin kündigte an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.