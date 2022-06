Johnny Depp tourt 2023 mit Hollywood Vampires durch Deutschland

Nach der Tour ist vor der Tour: Johnny Depp (59) wird auch im kommenden Jahr als Musiker auf deutschen Bühnen zu Gast sein. Mit seiner Superband Hollywood Vampires - bestehend unter anderem aus Rock-Legende Alice Cooper (74) und Aerosmith-Musiker Joe Perry (71) - wird der Schauspielstar im Juni 2023 insgesamt fünf Konzerte in Deutschland zum Besten geben. In diesem Jahr ist Depp mit dem Gitarristen Jeff Beck (77) auf Europa-Tour. Am 6. Juli spielen sie gemeinsam in Frankfurt, am 13. Juli in München.