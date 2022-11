Johnny Depp: Tritt er bei Rihannas Dessous-Show auf?

Zwar wird Depp laut «TMZ» angeblich nicht als Model in der Show laufen, doch soll er bei seinem Star-Auftritt Stücke aus Rihannas Dessous-Linie tragen. In der Vergangenheit haben schon Supermodel Cindy Crawford (56) und Sängerin Erykah Badu (51) als Star-Gäste in den Shows mitgewirkt.