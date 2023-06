Die Rock-Supergruppe - bestehend aus Depp, Alice Cooper (75), Joe Perry (72) und Tommy Henriksen (59) - hatte Auftritte in den USA verlegen müssen, startete aber vor kurzem in Europa mit ihrer Tour durch. Depp bewies Medienberichten zufolge auch in Landgraaf auf der Bühne, dass er wieder fit ist. In einem schwarzen Outfit mit bunter Mütze und Sonnenbrille stand er neben Alice Cooper auf der Bühne.