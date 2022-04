Johnny Depp und Amber Heard: Nächste Schlammschlacht vor Gericht

Die Fortsetzung des Rosenkriegs zwischen Johnny Depp (58) und seiner Ex-Frau Amber Heard (35) beschäftigt nun ein Gericht in Virginia. Runde eins, ein Verleumdungsprozess gegen die Zeitung «The Sun» in Grossbritannien, hat der Schauspieler 2020 verloren. Das Blatt hatte Depp in einem Artikel als «Ehefrauenschläger» bezeichnet.