Johnny Depp und seine Anwältin: Offenbar doch keine ernste Beziehung

Die Gerüchte über das Liebesleben von Hollywood-Star Johnny Depp (59) überschlagen sich seit Monaten. Neuestes Gerücht: Er soll mit einer seiner ehemaligen Anwältinnen eine Beziehung führen und in festen Händen sein. Doch US-Medien rudern jetzt zurück - zumindest ein wenig. So vermeldet etwa das Promiportal «TMZ», dass die Liaison zwischen Depp und der Juristin wahrscheinlich nicht in etwas Ernstes münden würde. Das liege dem Bericht zufolge vor allem an dem Schauspieler, der derzeit keine echte Beziehung wünscht.