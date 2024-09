Johnny Depp wird für seine Karriere geehrt

Johnny Depp (61) wird auf dem Filmfestival in Rom mit einem Preis für seine Karriere geehrt, wie «Variety» berichtet. Dort läuft auch sein neuer Film «Modi» über drei wichtige Tage im Leben des italienischen Künstlers Amedeo Modigliani (1884–1920). Seine Premiere feiert der Film bereits in diesen Tagen beim Filmfestival in San Sebastián.