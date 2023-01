Johnny Depps Comeback-Film: Erste Szenenbilder als König Ludwig XV.

Johnny Depp gibt Comeback in Kostümfilm «Jeanne du Barry»

In «Jeanne du Barry» tritt Depp an der Seite von Regisseurin, Hauptdarstellerin und Co-Drehbuchautorin Le Besco auf. Die 46-Jährige spielt mit Jeanne du Barry (1743-1793) die Titelfigur des Films, die letzte der königlichen Geliebten Ludwigs XV. am Hof ​​von Versailles.