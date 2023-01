Johnny Depps ehemalige Anwältin arbeitet jetzt fürs Fernsehen

Depp hatte seine Ex-Frau Heard in den USA in einem Zivilprozess wegen Verleumdung verklagt. Die beiden hatten sich in dem Prozess unter anderem gegenseitig der häuslichen Gewalt beschuldigt. Im Sommer 2022 stellten die Geschworenen sich in weiten Teilen auf die Seite von Depp. Heard wurde dazu verurteilt, mehr als zehn Millionen Dollar an Depp zu zahlen, er wiederum sollte zwei Millionen an sie überweisen. Im Dezember hatte Heard dann auf einen Berufungsprozess verzichtet. Die beiden Parteien hatten sich zu einer Zahlung der Schauspielerin in Höhe von einer Million Dollar geeinigt, die Depp wohltätigen Zwecken spenden wolle, teilten seine Anwälte mit.