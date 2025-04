Johnny Gaudreau: Witwe des Eishockey-Stars bringt Kind zur Welt

Johnny starb gemeinsam mit seinem Bruder Matthew

«Wir sind eigentlich eine Familie mit fünf Personen», hatte sie damals erklärt. «Ich bin in der neunten Woche schwanger mit unserem dritten Baby. Eine völlige Überraschung.» Der 31–jährige Johnny Gaudreau und sein Bruder Matthew kamen am 29. August 2024 bei einem tragischen Unfall ums Leben. Die beiden fuhren mit dem Fahrrad, als sie von einem mutmasslich alkoholisierten Autofahrer angefahren wurden. Besonders bitter: Der Unfall ereignete sich am Vorabend der Hochzeit ihrer Schwester Katie.