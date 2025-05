Johnny Logan und mehr: Das sind die grössten ESC-Stars

An ihren Erfolg knüpften sie später unter anderem mit «I Wanna Be Your Slave» an. Darauf folgten Auszeichnungen wie der Award als «Bester Rock Act» bei den MTV Europe Music Awards. Ihr Erfolg zeigte sich auch in Auftritten bei namhaften Festivals wie Rock am Ring und Rock im Park, Rock Werchter oder dem Nova Rock Festival.