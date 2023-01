In dem Lied ruft Johnny Rotten einen schönen Moment im Urlaub auf Hawaii in Erinnerung. «Do You Remember Me? I Remember You» singt er («Erinnerst du dich an mich? Ich erinnere mich an dich»). Die Band beschreibt den Song als «ein nachdenkliches, persönliches und doch universelles Liebeslied, das viele ansprechen wird». Der Sänger habe noch nie sein Herz so ausgeschüttet wie hier, heisst es. «Es ist jedem gewidmet, der auf der Reise des Lebens durch harte Zeiten geht, mit der Person, die ihm am meisten am Herzen liegt», schreibt Rotten. «Es ist auch eine Botschaft der Hoffnung, dass die Liebe letztendlich alles besiegt».