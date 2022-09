«Joker 2»: Charakterdarsteller Brendan Gleeson stösst zum DC-Sequel

«Joker 2»: Das ist bisher über die Fortsetzung bekannt

«Joker: Folie à Deux» wird am 4. Oktober 2024 in den US-Kinos starten und soll Medienberichten zufolge ein Musical werden. Regisseur Todd Phillips (51) übernimmt erneut die Inszenierung. Der Begriff «Folie à Deux» bezeichnet eine psychotische Störung, bei der einander nahestehende Personen eine gemeinsame wahnhafte Vorstellung entwickeln. Da der erste Teil aus dem Jahr 2019 damit endete, dass der Joker in der Nervenheilanstalt Gotham Citys landete, könnte das sogenannte Arkham Asylum zu einem der Schauplätze des neuen Films werden.