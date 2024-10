«Joker 2» floppt: Darum kommen Joaquin Phoenix und Lady Gaga nicht an

«Joker: Folie à Deux» mit Joaquin Phoenix (49) und Lady Gaga (38) entwickelt sich immer mehr zum Megaflop. Nach einem enttäuschenden Start fiel die Fortsetzung des Milliardenhits von 2019 am zweiten Wochenende um 81 Prozent – zumindest in den USA. Dabei handelt sich um den grössten Absturz einer Comic–Verfilmung. Obwohl «Joker 2» dies nur im allerweitesten Sinne ist. Was womöglich eine Erklärung für den Misserfolg ist. Aber der Reihe nach.