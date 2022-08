«Joker 2» kommt im Oktober 2024 in die Kinos

«Joker: Folie à Deux» kommt am 4. Oktober 2024 in die Kinos - genau fünf Jahre nach dem ersten reinen Joker-Film mit Joaquin Phoenix (47) in der Hauptrolle als Batman-Gegenspieler. Das gab das Filmstudio Warner Bros. Discovery am Mittwoch bekannt. «Joker 2» soll Gerüchten zufolge kein Drama werden, sondern ein Musical. Dass Phoenix erneut in die Rolle des Arthur Fleck alias Joker schlüpfen wird, gilt als sicher. Todd Phillips' (51) Rückkehr auf den Regiestuhl ist ebenfalls bereits offiziell bestätigt.