«Joker» feiert Free-TV-Premiere: Das Lachen bleibt im Halse stecken

In keiner Situation des Films hat er die Kontrolle über das Geschehen, ja noch nicht einmal über seinen eigenen Körper. Unkontrolliert lacht er in U-Bahnen oder Bussen drauflos, erstickt beinahe an seinem Tourette-ähnlichen Tick. Phoenix spielt zwei Personen gleichzeitig, gefangen in ein und demselben, jämmerlich-abgemagerten Körper. Der 48-Jährige lieferte mit «Joker» ein eindringliches wie denkwürdiges Psychogramm ab, das 2019 völlig zu Recht in einem Oscar als bester Hauptdarsteller mündete.