«Joker: Folie à deux»: Erst das Filmposter und dann der Trailer

Wann kommt der «Joker: Folie à deux»–Trailer?

Auf dem Plakat sind die beiden Hauptfiguren des Films abgebildet. Es ist zu sehen, wie Joaquin Phoenix (49) in der Rolle des Joker mit der von Lady Gaga verkörperten Harley Quinn tanzt. «Die Welt ist eine Bühne», schreibt die Schauspielerin dazu. Sowohl sie als auch der Regisseur kündigen zudem an, dass der erste Trailer in einer Woche, am 9. April, erscheinen soll.