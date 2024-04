«Joker: Folie à Deux»: Fünf Details zur «Joker»-Fortsetzung

«Joker: Folie à Deux» wird aller Voraussicht nach ein Musical

Ein wenig Verwirrung gibt es derzeit darüber, in welchem Umfang der neue «Joker»–Film ein Musical wird. So hatte etwa das US–Branchenmagazin «Variety» noch im März dieses Jahres unter Berufung auf Insider–Quellen in Hollywood berichtet, dass «Joker: Folie à Deux» ein sogenanntes Jukebox–Musical werden wird, in dem «mindestens 15 Interpretationen sehr bekannter Songs» vorkommen sollen.