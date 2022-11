Zu zweit gegen eine ganze Schar

Zunächst traten die beiden in unterschiedlichen Aufgaben gegen 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senders an. Jene sollten unter anderem eine auf dem Boden des Studios eingeblendete, riesige Postkarte mit ihren Körpern so verdecken, dass die Moderatoren nicht die Stadt Paris erkennen konnten. Trotz aller Bemühungen erspielten sich Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf den ersten Vorteil.