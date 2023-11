«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Die Niederlage und ein Millionengewinn

Das vierte Spiel konnte das Duo jedoch für sich ausmachen. In Spiel drei mussten die Moderatoren gegen Janin Ullmann (42) und Melissa Khalaj (34) im Rückwärtsfahren von unterschiedlichen Fahrzeugen antreten. Die Entscheidung fiel am Ende aufgrund von Gleichstand durch eine Schätzfrage, die Joko und Klaas knapp besser beantworteten. Im darauffolgenden Spiel mussten die Moderatoren knifflige Aufgaben meistern, die sie nicht alle geschickt zu Ende bringen konnten. Damit hatten sie keine Chance mehr auf den Gesamtsieg und verloren die letzte Ausgabe der Staffel. Die Strafe zu ihrer Niederlage: Das Duo muss am 25–jährigen Jubiläum des Wissensmagazins «Galileo» am 1. und 2. Dezember ein Experiment absolvieren, «das bis jetzt keiner machen wollte», erklärte Moderator Steven Gätjen (51).