«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Diese Promis sind dabei

Dem Spielprinzip bleibt ProSieben weiterhin treu. So können Winterscheidt und Heufer–Umlauf, sollten sie die Show am Ende gewinnen, 15 Live–Sendeminuten erspielen, die ihnen beim Sender am Tag darauf zur freien Verfügung stehen. «Joko & Klaas Live» läuft nach einem Sieg demnach immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Sollten die Moderatoren jedoch verlieren, müssen sie sich in die Dienste ihres Arbeitgebers stellen und eine spezielle Aufgabe übernehmen.