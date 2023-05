«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Flammenärmel, Senf und eine Niederlage

Joko Winterscheidt hat «Senffrost»

In der vierten Herausforderung durfte Winterscheidt etwa mehrere Löffel Senf verdrücken. «Ich habe Senffrost», jammerte er in Anlehnung an das, was viele wohl als «Hirnfrost» kennen, wenn sie zu schnell Eis essen. Heufer-Umlauf bekam derweil unter anderem einen Fussball mit 80 km/h auf den Hintern. Der nächste Vorteil für das Duo. Spiel fünf, ein Quiz gegen die Autorin Sophie Passmann (29) und «Gemischtes Hack»-Podcaster Tommi Schmitt (34), konnte das Moderatoren-Duo anschliessend ebenfalls gewinnen. Genauso wie das letzte Spiel, einen Feuerstaffellauf, bei dem sie nach mehreren Station und zwischenzeitlich flammendem Ärmel einen Funkenregen im Studio entfachten.