«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Gelingt den beiden erneut der Triumph?

Halbzeit in der siebten Staffel von «Joko & Klaas gegen ProSieben»: Nach dem grossen Triumph der vergangenen Woche, in der 24 Stunden ProSieben–Sendezeit für Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer–Umlauf (40) heraussprangen, hat Moderator Steven Gätjen (51) direkt eine Hiobsbotschaft für die beiden in der Tasche: Die Risikovariante – wie in den vorherigen beiden Folgen – ist keine Option mehr. Zudem macht er sehr deutlich klar, dass der Vorwochen–Preis eine einmalige Sache war. Joko und Klaas kämpfen also wieder um «nur» 15 Minuten Sendezeit.