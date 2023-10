«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Kryptische Ansage statt 15 Minuten

In besagtem TV–Statement wiederholten Joko und Klaas lediglich, was sie zuvor auf dem offiziellen gemeinsamen Instagram–Account in einer Story ausführlich verraten hatten. So hätten die beiden «seit Monaten einen Plan gefasst, was wir mit den gewonnen 15 Minuten machen wollen. Und wir planen das auch seit Monaten. Wir haben jetzt in den finalen Vorbereitungen gemerkt, das wird sensationell, das werden die grössten 15 Minuten, die es jemals gab. Aber es werden vielleicht nicht einfach nur 15 Minuten, vielleicht reicht die Zeit nicht.»