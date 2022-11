«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Moderatoren-Duo verliert

Im ersten Spiel «Joko & Klaas gegen den Gefährdungsbeurteilungskatalog» erspielten sich die Entertainer einen Vorteil, in der zweiten Challenge gegen Mentalist Timon Krause (28) ging der Punkt jedoch an ProSieben. Rick Kavanian (51) und Simon Pearce (41) holten im dritten Spiel einen zweiten Punkt für den Sender. In Spiel vier konnten sich dann wieder die Moderatoren einen Vorteil fürs Finale erspielen.