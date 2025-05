«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Moderatoren gewinnen 15 Sendeminuten

Im Finale warteten Sortier–Aufgaben auf die beiden, wonach sie etwa Sternzeichen in die richtige Reihenfolge bringen mussten. Durch die zwei Vorteile mussten sie statt 40 lediglich 34 Punkte in acht Runden ansammeln. Als Team funktionierten die Moderatoren bestens und konnten sich am Ende über den langersehnten zweiten Sieg der Staffel freuen. Somit wird der kommende ProSieben–Donnerstag zur Primetime geräumt und das Duo löst als Belohnung seine 15 Live–Sendeminuten ein. Fans von «Germany's next Topmodel» müssen demnach auf die neue Folge mit einer 15–minütigen Verzögerung warten.